Tragiczne konsekwencje zdrady. Raper MC Kevin zmarł podczas ucieczki

Zdrada

Brazylijska gazeta "Extra Globo" szczegółowo opisała ostatnie godziny życia rapera. Muzyk spędzał romantyczne chwile z parą kochanków, kobietą i mężczyzną, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Muzyk był przekonany, że to jego żona i rzucił się do ucieczki. Chciał przeskoczyć z balkonu na niższe piętro. Niestety - omsknęła mu się noga i zamiast skoczyć z jednego piętra, spadł z pięciu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować.