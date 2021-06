Natalia de Barbaro: "Uczyłyśmy się, że mamy być grzeczne, mamy być prymuskami i usługiwać innym"

Zdecydowanej większości kobiet to przychodzi ciężko. Po drugie, nie mówiłabym o stawianiu granic, ale o komunikowaniu granic. To jest pewna kalka językowa, ale to jest o tyle zafałszowujące, że jak mówię: "stawiam granicę", to oznacza, że ich nie ma. A prawda psychologiczna jest taka, że te granice są, tylko są przekraczane. Jak zbliżyłabym się do kogoś nosem do nosa, to on wiedziałby, że przekroczyłam jego granicę.