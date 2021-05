Trampki będą śnieżno-białe. Jak utrzymać albo odzyskać ich idealny kolor?

Pranie obuwia będzie więc świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu ani ochoty na intensywne szorowanie. Jednak żeby zrobić to jak najlepiej, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Zanim wrzucimy obuwie do bębna, otrzepmy je z piasku i wyjmijmy sznurówki. Sznurówki warto wpierw namoczyć w wodzie z sodą oczyszczoną, by pozbyć się nieestetycznego i trudnego do usunięcia czarnych nalotu, pojawiającego się w miejscu styku materiału z otworami. Buty pierzmy w chłodnej wodzie (w ok. 30 stopniach Celsjusza), z dość łagodnym wirowaniem. Razem z nimi wrzućmy do bębna coś jasnego, np. beżowe ręczniki. Do wyprania wybierzmy sprawdzony środek czyszczący, najlepiej z wybielaczem i środkiem usuwającym nieprzyjemne zapachy.