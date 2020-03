WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Trencz idealny dla ciebie. Zwróć uwagę na 4 elementy Średniej długości lekkie okrycia są hitem wiosny. Uniwersalne, praktyczne, ale i dające się ciekawie połączyć z innymi ubraniami i dodatkami. Niekwestionowanym królem wiosennych okryć damskich w eleganckim wydaniu jest klasyczny trencz. Lekkie okrycie na wiosnę z klasą - to właśnie trencz (iStock.com) Detale robią różnicę Ładny trencz może zainspirować nas do tworzenia ciekawych stylizacji w ciągu najbliższych tygodni. Ten klasyczny, jasny płaszcz dobrze się układa na kobiecej sylwetce, pasek podkreśla talię, a ozdobne kieszenie i efektowne poły dodają mu uroku. Jeśli brak ci pomysłu na strój na spotkanie ze znajomymi lub rodzinny wypad, możesz go skomponować dowolnie. Modny trencz pasuje zarówno do jeansów, jak i do eleganckiej sukienki. Nie każdy płaszcz stylizowany na trencz rzeczywiście można tak nazwać. Wyróżniają go: odpowiedni krój, detale nadające stylu, materiał, z którego go uszyto oraz kolorystyka. Krój klasycznego trencza Trencz w klasycznej, eleganckiej odsłonie to okrycie średniej długości o kroju trapezowym, z paskiem, który podkreśla talię i proporcje sylwetki. Uchodzi za jedno z ubrań, które wyszczuplają i pozwalają na podkreślenie kobiecej sylwetki. Niektóre modele mają delikatnie rozkloszowany dół, a zaszewki modelujące zaznaczają wcięcie. Charakterystyczne zapięcie to dwa rzędy guzików, a płaszcz zdobią pagony, kołnierzyk wysmuklający szyję, dekoracyjne, dodatkowe klapy wszyte w okolicy barków oraz ukryte kieszenie. To podstawowe wyróżniki trencza, ale w sklepach znajdziemy też różnego rodzaju "wariacje", jak np. modele z raglanowymi rękawami (bez szwu kończącego się główką na ramionach) czy fantazyjnymi kieszeniami. Powracający trend wśród wiosennych płaszczy to luźne, czasem wręcz za duże trencze (czy raczej prochowce) inspirowane klasyczną modą. Charakterystyczne, przykuwające wzrok stylizacje z prochowcem oversize to sposób na zabawę modą ze starych filmów i nawiązanie do trendów rodem z lat 70. Klasyczny beż – kolor wiosennej elegancji Znowu trencz? Tak – ten płaszcz jest z nami każdej wiosny od kilkudziesięciu lat, a jego klasyczny fason, kolor i długość niewiele się zmieniły. Choć detale zmieniają się w zależności od mody (lamówki, rodzaj guzików), niezmienny szyk wiosennego trencza każdego roku urzeka nas tak samo. Klasyczne kolory, w których kupimy trencz to beż (w różnych odcieniach) – w tym kolorze okrycie idealnie prezentuje się wiosną. Kobietom o jasnej karnacji poleca się jaśniejsze odcienie, brunetkom zaś kolory ciemnobeżowe, wpadające w jasny brąz. Ciepłe kolorystycznie typy urody mogą wybrać płaszcze beżowe, wpadające w odcienie żółtawe, chłodne zaś rozbielone, jasne i neutralne kolory. Alternatywa to klasyczna czerń, dzięki której to dodające wdzięku i kształtujące figurę okrycie chętne nosimy też wczesną jesienią. Kolorowe trencze to także duże urozmaicenie. Jeśli w twojej szafie wisi już klasyczny beżowy model, sięgnij też po okrycie w kolorze błękitnym, pudrowo-różowym i w ulubionym odcieniu kojarzącej się z wiosną zieleni. Szukasz uniwersalnego trencza, ale ani beż, ani czerń ci nie odpowiadają? Odkryj urok granatowego modelu, który jak mało które ubrania, świetnie wygląda z białą bluzką, beżowymi szpilkami i jasnymi jeansami. Kwestia materiału… Klasyczne trencze są wykonane z konkretnych bawełnianych tkanin, których połączenie z charakterystycznymi cechami kroju płaszcza, jego grubością i stylem da elegancki efekt, którego oczekujemy. Co prawda szyje się trencze z innych materiałów (np. cienkich i lejących się), ale stanowią one raczej alternatywę dla klasyki i można je stylizować bardziej jako oryginalną narzutkę czy zamiennik dla kardiganów niż elegancki płaszcz. Gabardyna to rodzaj grubszej, sztywnej bawełny i podstawowy materiał, z którego szyje się klasyczne trencze. Dzięki dość zbitej strukturze materiału nasza sylwetka prezentuje się w ubraniach z gabardyny bardzo korzystnie, a płaszcz (chociaż to raczej cienkie okrycie) jest odporny na podmuchy wiosennego wiatru. Splot tkaniny rzadko przykuwa naszą uwagę, ale jeśli wybierzemy ubranie z materiału, którego nitki splatają się pod skosem – okrycie będzie się lepiej układać. Inna odmiana klasycznej bawełny o zwartym splocie to popelina – od gabardyny różni się prostym, płóciennym splotem. Satyna bawełniana średniej grubości to tkanina najłatwiejsza do rozpoznania. Charakterystyczny połysk, gładka struktura i przyjemny dotyk tego materiału sprawiają, że uszyte z niego płaszcze są nieco bardziej eleganckie.