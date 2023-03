Trendsetterka czy ofiara mody? Hailey Bieber o krok od wpadki

Hailey Bieber to trendsetterka. Wystarczy, że raz pojawi się w oryginalnej stylizacji lub podzieli się zdjęciem świeżutkiego manicure – trend staje się viralem. Ale czy najnowsza sukienka, którą wybrała gwiazda, przejdzie do mainstreamu? Raczej nie. Powód jest jeden – w tej kreacji nie da się chodzić .

Sukienka Hailey Biber to model utrzymany w głębokim, morskim kolorze . Kreację wyróżnia nietypowa struktura w postaci kręgów. Przezroczyste i plastikowe elementy stworzyły ciekawy efekt u boku kół wypełnionych masą perłową, srebrem i złotem.

Sznurki i wiązania nie wychodzą z mody. Wyglądają nowocześnie, a przy tym zmysłowo i kokieteryjnie . Sznurowanie zastosowane na plecach Hailey Bieber pięknie zagrało ze strukturą sukienki 3D i pozwoliło dopasować fason do sylwetki gwiazdy. Ten surowy i minimalistyczny trend umiejętnie pobudza wyobraźnię.

