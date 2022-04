Trendy pielęgnacyjne i makijażowe na wiosnę 2022. Jeden z nich pokochała Julia Wieniawa

Słodka jak czekolada

Pamiętacie szał na usta w kolorach nude? Teraz idziemy o krok dalej i wybieramy szminki w ciemniejszych odcieniach, które na myśl przywodzą nam kawę i czekoladę. Tak, to właśnie brązy, podobnie jak w przypadku ubrań, zagościły również w trendach makijażowych na ten sezon. Look z wykorzystaniem czekoladowej szminki upodobała sobie między innymi Julia Wieniawa. Co ciekawe wizażyści lansują obecnie usta jedynie delikatnie muśnięte kolorem, zamiast tych dokładnie wyrysowanych. Ze swoją propozycją idealnego produktu przychodzi Sephora. W linii satynowych szminek Rouge Is Not My Name znajdźcie nr 08 Stronger than ever.