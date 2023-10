Trik na żółte plamy na poduszkach. Znikną w mig

Jak możemy zauważyć, na początku tiktokerka wypełniła wannę gorącą wodą. Następnie dodała do niej 1/4 filiżanki proszku do prania i 1/4 odplamiacza. Poduszki włożyła do wody ze wspomnianą mieszanką i dokładnie je zanurzyła - tak, aby całe były nią pokryte.