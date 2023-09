Spryskaj i wetrzyj w meble. Zapomnisz o kurzu na długie tygodnie

Podłoga będzie czysta i pozbawiona kurzu

Kurz osadza się nie tylko na meblach, ale też i na podłodze. Podobnie jak w przypadku mebli, można zabezpieczyć ją przed nadmiernym osadzaniem się na nie kurzu. Po dokładnym odkurzeniu wlej wodę do wiadra. Następnie dodaj do niego nakrętkę płynu do mycia podłóg i nakrętkę płynu do płukania. Działa on antystatyczne, sprawiając, że na podłodze przestaje osadzać się kurz. Tak przygotowanym roztworem umyj podłogę. Będzie czysta, lśniąca, a w całym domu będzie unosił się przyjemny zapach.