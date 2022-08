Trinny i Susannah latami radziły kobietom, jak się właściwie ubrać. "Coś poszło o krok za daleko"

Trinny i Susannah prowadziły kilka programów, których celem miało być naprowadzenie bohaterek do tego, jak prawidłowo dobierać ubrania do swojej sylwetki. Znane stylistki objeździły w tym celu m.in. Stany Zjednoczone oraz... Polskę. Oprócz formatów telewizyjnych duet stylistek napisał książki. I choć kiedyś porady Trinny i Susannah trafiały do milionów, dziś odbiór ich działalności z pewnością nie byłby aż tak pozytywny. Trudno uwierzyć, że takie "wskazówki" naprawdę zostały napisane przez kobiety dla kobiet.