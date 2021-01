Trójkąt z klonem męża lub żony, seks z panem z autobusu. Czy tak fantazjują Polacy?

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

O seksualności mówi się coraz więcej: temat podejmują chętnie nie tylko specjaliści, lecz także celebryci, aktorzy. Mało kto jednak konfrontuje swoje pytania i wątpliwości dotyczące relacji i seksu w rozmowie z partnerem czy przyjaciółmi. O to, jakie tematy najbardziej nurtują ludzi będących w związku, zapytali autorzy książki "Czy to normalne? Seks, związki i statystyka". Fantazje seksualne o trójkącie z klonami partnera Z badań przeprowadzonych przez Pepper Schwartz i Jamesa Witte'a, współautorów wspomnianej książki, wynika, że większość fantazji seksualnych mężczyzn wiąże się z ich partnerką lub żoną. Inna kobieta pojawia się najczęściej, gdy "marzenia" dotyczą trójkąta. Panie które - jak się okazuje - także bardzo często snują fantazje o takim układzie, wykazują się jednak dużą lojalnością: większość z nich, nawet jeśli chciałaby spróbować seksu z dwoma mężczyznami, jako wymarzonych kandydatów wskazuje... partnera i jego klona. Spora część panów widzi trójkąt podobnie: najchętniej znaleźliby się w nim w towarzystwie żony (lub dziewczyny) i jej sobowtóra. Podobne wnioski wyciągnął ze swoich badań profesor Zbigniew Izdebski: - Myślenie o układzie trójkąta jest dominującą fantazją, jeśli chodzi o mężczyzn, ale w grupie kobiet to również wzbudza pewne pobudzenie. Jeżeli panie w ramach fantazji myślą o mężu, to myślą o nim z wcześniejszej fazy życia: np. gdy był młodszy. I odwrotnie: gdy panowie fantazjują o żonie, to często wyobrażają ją sobie z czasów, gdy była szczuplejsza czy młodsza. Myślenie o seksie z poznanymi ludźmi Wygląda na to, że wyobraźni nie można powstrzymać. Jak czytamy w "Czy to normalne...", już samo spotkanie innej osoby może spowodować fizyczny lub emocjonalny pociąg. Aż 61 proc. kobiet i 90 proc. mężczyzn fantazjuje o poznanych ludziach. Jednak według Schwartz i Witte między pojawianiem się takich myśli a zadowoleniem w związku nie ma większej zależności: pokusy pojawiają się zarówno u osób szczęśliwych w relacji z partnerem, jak i tych, którzy nie są z niej zadowoleni. - Fantazje seksualne o innych ludziach są mocno uzależnione od kontekstu. Od tego Ile lat trwa małżeństwo, czy to pierwszy związek czy kolejny, jaka jest relacja między partnerami - dobra czy nie. Dużo zależy od tego, na ile ludzie są zadowoleni ze swojego aktualnego życia seksualnego, bo to właśnie satysfakcja z własnego współżycia w dużej mierze wpływa na to, jakie pojawiają się fantazje - mówi z kolei prof. Zbigniew Izdebski w rozmowie z WP Kobieta. Częstotliwość seksu a zadowolenie ze związku - Częstotliwość uprawiania seksu odgrywa ważną rolę szczególnie we wcześniejszych fazach związku - tłumaczy seksuolog. - Częstotliwość współżycia jest dla Polaków ważna, jednak wielu z nich mówi też o potrzebie przytulania, dotyku. Ponad 60 proc. osób mówi, że taki rodzaj bliskości jest dla nich ważniejszy niż sam seks. To widać też teraz, w czasie covidu - wyjaśnia Izdebski. Tymczasem w "Czy to normalne..." autorzy stawiają tezę, że pary, które współżyją są w kolejnych etapach relacji bardziej zadowolone niż osoby, w których życiu seks pojawia się rzadziej. "Śladowe życie intymne, szczególnie wśród ludzi poniżej 70. roku życia, ogólnie wskazuje na ukryte problemy, dystans emocjonalny, złość lub poważne wyczerpanie psychiczne u jednego lub obojga partnerów" - czytamy. Czy mówić o swojej przeszłości seksualnej? - Jestem przeciwnikiem tego, aby ludzie w związku opowiadali o swojej przeszłości seksualnej. To często duża naiwność, gdy ktoś prosi, aby druga osoba powiedziała, jak było z poprzednim partnerem, jak długo trwał z nim stosunek, czy penis wcześniejszego partnera był dłuższy czy krótszy, czy orgazm podczas stosunku był bardziej intensywny czy nie - mówi prof. Izdebski. Według Schwartz i Witte'a większość par mówi sobie prawdę o wcześniejszych doświadczeniach seksualnych. Na ten temat kłamie 28 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn. Czasem po to, aby nie zranić drugiej osoby, a czasem po to, aby wypaść na kogoś doświadczonego. Jednak zdaniem badaczy oszukiwanie w kwestii przeszłości seksualnej nie ma wpływu ani na szczęście w związku, ani na zadowolenie ze współżycia. Zobacz także: Czego szukamy w zdradzie? Jest inaczej, niż mówią stereotypy - Nieraz ludzie, mając poczucie, że weszli w związek, który dla nich jest perspektywiczny, mówią drugiej stronie w dobrych intencjach o swojej przeszłości seksualnej. Jednak jak pokazuje moje doświadczenie w pracy z pacjentami to nie zawsze wychodzi na dobre. Kiedy w związku zaczynają pojawiać się kryzysy, to jedna lub druga strona zaczyna wyciągać rzeczy sprzed lat, o których się dowiedziała podczas tego typu rozmów. Sądzę, że znacznie bezpieczniejszą formą jest mówienie o takich sprawach na dużym poziomie ogólności - dodaje seksuolog. "Czy jestem dobry w łóżku?" W kwestii sprawności seksualnej, jak czytamy w "Czy to normalne...", to kobiety dużo częściej schlebiają partnerom. Na ten temat kłamie aż 43 proc. kobiet, natomiast mężczyzn - zaledwie 28 proc. Autorzy podkreślają przy tym, że taka zależność nie wynika bynajmniej z tego, że panie są lepszymi kochankami, bardziej chodzi o to, iż czują większą potrzebę chronienia uczuć danej osoby. Okazuje się, że, jeśli chodzi o mówienie o sprawności seksualnej, sytuacja wśród Polaków jest podobna. - Nawet gdy badam zaburzenia erekcji wśród mężczyzn, to okazuje się, że mają oni poczucie, że partnerka nie zauważyła, że występują u nich jakiekolwiek trudności. Wiele kobiet zgłasza takie problemy, dostrzega, że u partnera występują różnego typu zaburzenia, jednak poprzez pewną empatię, grzeczność, chęć bycia miłą, nie mówią tego partnerowi bezpośrednio. Jednak jeżeli ktoś dostrzega jakieś kłopoty w życiu seksualnym to delikatnie, ale jednak powinien o tym powiedzieć drugiej stronie - wyjaśnia Izdebski. Zdradzają, bo... chcą Schwartz i Witte podają, że aż 69 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet przyznało, że gdyby usłyszeli propozycję seksu od kogoś, kto ich pociąga, a nie są w nim w związku, czuliby pokusę, żeby się zgodzić. Porady Blanki Lipińskiej: "Pierwszy raz powinien być przemyślany" - Powody dla których zdradzają Polacy są różne: 21 proc. potwierdza w ten sposób poczucie własnej atrakcyjności, 21 proc. zdradza, bo czuje znudzenie i zniechęcenie w związku. 20 proc. zdradę tłumaczy brakiem zainteresowania ze strony partnera, a 17 proc. - konfliktami w relacji. Na brak zadowolenia z seksu wskazuje 9 proc. badanych, na znudzenie partnerem - 9 proc., natomiast 8 proc. przyznaje, że po prostu trudno było im odmówić seksu. I choć to wydaje się dość śmieszne, to jednak w prawdziwej polskiej rzeczywistości to po prostu brak zachowań asertywnych - mówi seksuolog. - 6 proc. badanych twierdzi że zdradza ze względu na nieatrakcyjność partnera lub partnerki. Jednak Polacy zdradzają też bez konkretnej przyczyny: 29 proc. robi to, gdy pojawi się niespodziewana sytuacja, okazja, 29 proc. osób przyznaje, że po prostu chciało zdradzić, a 28 proc. wskazuje z kolei na nieobecność partnera lub partnerki - tłumaczy prof. Izdebski. Zdrada w pandemii - Okazje do zdrady są teraz nieco ograniczone. Mnóstwo osób ma obecnie pracę zdalną, przebywa w domu. W ostatnich latach, jak patrzymy na polską rzeczywistość, praca stała się miejscem podejmowania kontaktów seksualnych. Nie chodzi tylko o zdradę, ale w dużej mierze o nią. Wiele osób podejmowało w miejscu zatrudnienia aktywność seksualną. Teraz to natomiast 1 proc. Duża grupa Polaków szukała w związku z tym kontaktu w sieci, a 14 proc. Polaków uprawiało później seks z poznaną w internecie osobą - podsumowuje seksuolog.