Trudno było oderwać wzrok. Stanik zagrał pierwsze skrzypce

Zoom na bieliznę

Moda bywa przewrotna. Najpierw szukamy biustonoszy, które idealnie dopasują się do kształtu dekoltu bez uwidaczniania ramiączek czy fiszbin. A teraz? Przeciwnie – odsłaniamy to, co wcześniej było zakryte. O ile w modzie ulicznej nikogo nie dziwią szerokie wycięcia pod pachą ujawniające obecność stanika czy biustonosze pod ażurowymi bluzkami, to w modzie wieczorowej nowy trend był niemałym zaskoczeniem.