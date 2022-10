Trudno doczyścić przypalony garnek? Pomoże napój za kilka złotych

Czyszczenie przypalonego garnka colą brzmi zaskakująco, ale naprawdę działa. Jak to zrobić? Należy po prostu wlać napój tak, aby przykryć nim spaleniznę, a potem postawić naczynie na kuchence i doprowadzić do wrzenia. Kiedy już się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i gotujemy przez około 20 minut. Możemy w trakcie gotowania mieszać drewnianą szpatułką lub łyżką i podważać spaleniznę. Na koniec zdejmujemy garnek z ognia, studzimy, wylewamy zawartość i starannie myjemy z użyciem płynu do mycia naczyń.