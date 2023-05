Trudno oderwać wzrok. Miała na sobie zjawiskową suknię

Zendaya to jedna z najpopularniejszych gwiazd świata Hollywood. Aktorka znana jest głównie z głównej roli w serialu "Euforia", za którą zdobyła m.in. statuetkę Złotego Globa i dwie nagrody Emmy. Gwiazda zagrała także w serii filmów o Spidermanie, "Diunie" oraz "The Greatest Showman".

Zendaya wielokrotnie udowadniała, że nie ma kreacji, której by nie włożyła. Nie tylko jej suknie zwracają uwagę. Aktorka zawsze dba o każdy szczegół stylizacji — by wszystko było idealne. We wtorkowy wieczór na pokazie najnowszej kolekcji marki Bulgari dosłownie błyszczała.