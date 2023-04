Zendaya odebrała statuetkę. Ale to jej suknia skradła całą uwagę

Zendaya w złotej kreacji

"Kocham to co robię. Bardzo kocham to co robię" - powiedziała, odbierając wczoraj statuetkę Star of The Year. Nie tylko wzruszające słowa aktorki zachwyciły widzów. Fani nie mogli oderwać wzroku od złotej sukni, w której Zendaya pojawiła się na wydarzeniu. Obcisła sukienka w złote kwiaty podkreślała sylwetkę aktorki, a lejący się dekolt i dodatkowe wiązanie na szyi dodawało kobiecości.