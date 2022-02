Trudno uwierzyć, że jest po pięćdziesiątce. Zaczęła trenować, aby nie popaść w depresję

Czuła się nieswojo na siłowni

Tennant udzieliła wywiadu magazynowi "Fabulous". Wyznała, że oprócz śmierci matki kolejnym wstrząsem był wyjazd jej syna na studia. Kobieta dotychczas spełniała się, jako mama, ale zamiast korzystać z wolności, zaczęła coraz więcej pić. Jej partner zasugerował jej, że to, co się z nią dzieje, jest bardzo złe i za chwilę wpędzi się w jeszcze większą depresję. Wówczas przeczytała ogłoszenie o konkursie fitness dla kobiet 45 plus. Poczuła, że musi spróbować.