Truskawkowy Księżyc: na czym polega zjawisko? 5 czerwca zobaczymy pełnię Truskawkowego Księżyca

Czym jest Truskawkowy Księżyc? Pięknie brzmiąca nazwa to zjawisko czerwcowej pełni Księżyca. Jak się okazuje zjawisko można wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej wymyślili tą nazwę i wzięła się ona od czerwcowego zbioru truskawek. Zastępczo Truskawkowy Księżyc nazywa się też jako:

5 czerwca na niebie będzie można też dostrzec półcieniowe zaćmienie Księżyca. Nie zrobi ono takiego wrażenia jak całkowite zaćmienie, ale warto zobaczyć także to zjawisko. Jak się okazuje półcieniowe zaćmienie Księżyca będzie dobrze widoczne na wschodzie Europy, w Azji, Australii i w Afryce.

Czym jest pełnia Księżyca?

To jedna z faz Księżyca, podczas której znajduje się on po przeciwnej stronie niż Słońce, dlatego mamy możliwość zobaczyć go w całej okazałości. Tarcza Księżyca podczas pełni wygląda jak koło. Oprócz pełni są jeszcze inne fazy Księżyca: nów, pierwsza kwadra i ostatnia (trzecia) kwadra. Dlaczego niektórzy nie lubią pełni Księżyca? Pojawiają się głosy, że podczas tego zjawiska można poczuć się gorzej. Występują problemy ze snem, koncentracją i ogólne rozdrażnienie.