Trzaskowska pokazała dzieci. "Abyście budowały przyszłość w kraju, w którym prezydent nie jest obciachem"

- Same zdecydują o swojej relacji z Kościołem. I chciałabym tu jedno powiedzieć bardzo wyraźnie: mieszanie dzieci i tej sfery ich duchowości do kampanii to czysta niegodziwość – podkreślała, nawiązując do komentarzy prawicowych mediów na temat jej syna, który nie przystąpił do I komunii. - Jestem za rozdziałem państwa od Kościoła. Przymierze ołtarza z tronem nie służy wiernym, tylko stronom przymierza – dodała wówczas wyraźnie.