Grała Alutkę w "Rodzinie zastępczej". Tak dziś wygląda Joanna Trzepiecińska

Joanna Trzepiecińska – "Rodzina zastępcza"

Chociaż Trzepiecińska nie dołączyła do obsady serialu w pierwszym sezonie, to szybko podbiła serca telewidzów. Jej postać miała w sobie coś uroczego – zachowania Alutki rozczulały i bawiły do łez. Ale po zakończeniu tej kultowej produkcji, aktorka nie została wcale zalana kolejnymi propozycjami. Długo musiała na nie czekać i grała raczej epizodycznie – a to w "Ojcu Mateuszu", a to w "Na dobre i na złe".