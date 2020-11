Trzech policjantów przenosi kobietę jak przedmiot. "Za to, że sobie stałam po prostu?"

W sieci pojawiło się nagranie, które budzi poważne zastrzeżenia co do podejścia policjantów. Widzimy na nim młodą, drobną dziewczynę, która na początku próbuje dowiedzieć się, dlaczego policja chce ją wylegitymować. "Z jakiego powodu? Za co? Za to, że sobie stałam po prostu?" - dopytuje. Policja jednak nie chce z nią rozmawiać i zaczyna szarpać dziewczynę za ramiona.