Trzy żony, romanse i ośmioro dzieci. Boris Johnson skończył 60 lat

Zawodowo Boris Johnson był m.in. redaktorem "The Spectator" i "Daily Telegrph". W 2008 roku został wybrany na stanowiska burmistrza Londynu, pokonując dotychczas pełniącego tę funkcję Kena Livingstone'a z Partii Pracy.

Po wyborach w 2015 roku stał się członkiem Izby Gmin, a w latach 2016-2018 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May. 23 lipca 2019 został nowym liderem Partii Konserwatywnej, a dzień później objął stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, które piastował do września 2022, gdy zastąpiła go Liz Truss.