Trzymaj się ciepło w chłodne dni

Kolejna sprawa, na którą należy zwrócić uwagę, to rodzaj wsadu. Do wyboru są dwa: naturalny oraz syntetyczny. Ten naturalny to głównie puch i pierze w środku, ale i poszycie może również zawierać naturalne materiały takie jak jedwab, bawełna lub wełna. Wsad naturalny oferuje najlepszą możliwą izolację. Kołdry z większą ilością puchu są cieplejsze i lżejsze. Doskonałe właściwości grzewcze posiada puch i kołdry z puchu kaczego lub gęsiego. W JYSK znajdziesz ich szeroki wybór, ale zwróć na przykład uwagę na kołdrę Falketind. To wysokiej jakości kołdra z 90 proc. szarego puchu kaczego i 10 proc. pierza kaczego i poszycia w 100 proc. z bawełnianego batystu. Waży zaledwie 300 g, a konstrukcja kasetowa zapobiega powstawaniu zimnych stref.