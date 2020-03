WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 5 wystający brzuchwyszczuplające ubraniaporadnik kupującegomoda plus sizeubrania plus size Magdalena Tatar 02-03-2020 (14:37) Tuszujemy niedoskonałości. Bluzki, które ukryją wystający brzuszek Dobór ubrania, które ukryje mankamenty sylwetki, jest dla wielu kobiet wyzwaniem. Korygowanie np. wystającego brzucha za pomocą stroju może być proste – wystarczy odpowiednia bluzka. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Istnieje wiele sposobów na to, by podkreślić atuty i ukryć niedoskonałości sylwetki (iStock.com) Które bluzki ukryją wystający brzuszek? Odstający, zbyt duży lub mało jędrny brzuch to jeden z częstych kompleksów kobiet. Na jego wygląd, wielkość i jędrność skarży się wiele kobiet w każdym wieku. Powodów, dla których nie jesteśmy z zadowolone z jego wyglądu, jest wiele. Nie zawsze mamy możliwość i czas zawalczyć o perfekcyjną sylwetkę dietą i ćwiczeniami – w takiej sytuacji pomoże nam odpowiednia bluzka, która sprawi, że nieakceptowana część ciała będzie się prezentować lepiej. Niektóre kobiety chcąc ukryć ''oponkę'' ograniczają wybór bluzek do obszernych i bezkształtnych tunik. Brzuch nie jest w nich tak widoczny, ale cała sylwetka sprawia wrażenie wizualnie ciężkiej. Jeśli nie chcesz ukrywać brzucha kosztem poszerzenia i pogrubienia całego ciała, wybieraj odpowiednie bluzki i koszule. Liczy się właściwy fason, rozmiar oraz kolor. Bluzki, w których będziesz wyglądać korzystnie Poszukiwania odpowiedniej bluzki, która zatuszuje brzuch, warto zacząć od określenia stopnia jej formalności: na co dzień wybierzmy wygodne bluzki ze średniej grubości dzianiny bawełnianej lub lejącej się wiskozy. Do pracy i na ważniejsze okazje stawiajmy na eleganckie, ciekawsze modele z tkanin takich jak koszulowa bawełna, szyfon, satyna czy jedwab. Oponka, obwisła skóra po ciąży, wydatne boczki, brak talii – nie tylko nadwaga sprawia, że chcemy ukryć brzuch i jego okolice. Wystarczy włożyć zwykłą bluzkę z bawełnianej dzianiny, aby niedoskonałości stały się widoczne. Wiele bluzek po chwili "podjeżdża" do góry, odsłaniając skórę, przez co efekt jest jeszcze gorszy. Bluzki tuszujące wystający brzuch to z jednej strony ubrania luźne, a z drugiej niezbyt obszerne. Unikajmy dopasowanych i oczywiście ciasnych bluzek. Wybierajmy te o odpowiednim, niezaniżonym rozmiarze i o fasonach dopasowanych do kształtu i indywidualnych proporcji naszej sylwetki (talia na bluzkach dla wysokich i niskich kobiet znajduje się na różnej wysokości). Dobrze sprawdzą się fasony o kształcie trapezu. Triki, które pomogą ukryć brzuch Odpowiednia kolorystyka to nie tylko czerń. Ciemne kolory sprawdzą się najlepiej, ale chodzi głównie o to, aby brzucha kolorystycznie nie podkreślać np. kolorowym nadrukiem. Warto stosować neutralne lub stonowane kolory: róże, odcienie niebieskiego, a nawet delikatne czerwienie. Doceńmy monochromatyczne stylizacje, które sprawiają, że żaden element sylwetki nie wysuwa się na pierwszy plan. Aby odwrócić uwagę od brzucha można też sięgnąć po złudzenie optyczne: pionowe paski znane z ubrań dodających wzrostu i wyszczuplających, jasny środek i ciemniejsze boki oraz odpowiedni nadruk. Należy unikać np. bluzek, które są jasne u dołu i ciemne u góry. Odwracajmy uwagę od niedoskonałości sylwetki. Wiązania, marszczenia, falbany i akcenty kolorystyczne przykuwają wzrok, ale w pozytywny sposób. Nie podkreślą krągłości brzucha, delikatnie go zatuszują, a dodatkowo prezentują się ciekawie i modnie. Pokochaj koszule Klasyczna koszula to fason sprzyjający kobietom, które nie mogą się poszczycić wymiarami 90/60/90. Luźne modele nie podkreślają nielubianych krągłości, a te bardziej dopasowane dzięki modelującym zaszewkom prezentują się korzystnie na każdej sylwetce. Listwa z zapięciem tworzy pionowy akcent, a kołnierzyk wysmukla i podkreśla górną część sylwetki oraz szyję. Można połączyć elegancką koszulę o wydłużonym kroju z ciemnymi spodniami i butami na wysokich obcasach, a cała sylwetka będzie prezentować się znacznie lepiej. Doceńmy starannie dopasowaną, prostą koszulową bluzkę – w takim ubraniu każdy prezentuje się dobrze, a wszelkie ewentualne niedoskonałości są mniej widoczne. Nie tylko czarne rurki... Także kwestia doboru dolnej części stroju jest ważna. Dobrze sprawdzają się fasony z wysokim stanem. Luźna góra i bardziej dopasowany dół to sprawdzony zestaw. Najczęściej wybierane czarne spodnie będą odpowiednie do takiej stylizacji, ale pamiętajmy o tym, że im bardziej podkreślamy obcisłymi spodniami nogi, tym większa może wydawać się górna parta ciała. Unikajmy takich kontrastów – zarówno w fasonach ubrań, jak i w ich kolorystyce. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze