Tuż przed świętami porzucili 3-latka na cmentarzu. Chłopczyk biegł za autem

Kobieta wezwała natychmiast policję i poczekała z chłopcem aż do przyjazdu radiowozu. Funkcjonariusze zabrali go na komisariat, dali suche ubrania i nakarmili. Sprawa została zgłoszona pracownikom opieki społecznej, którzy przewieźli 3-latka do tymczasowej rodziny zastępczej. Z kolei jego pies trafił do lokalnego schroniska.