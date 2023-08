Twój kot nie daje ci spać w nocy? Znamy powód

Dlaczego kot budzi nas w nocy? Odpowiedz może zdziwić

Koty to bardzo kochające stworzenia. Wiele osób jest zdania, że są wyjątkowo złośliwe. Chociażby dlatego, że zrzucają wszystkie napotkane przedmioty i budzą nas w nocy. Nie jest to kwestia złośliwości, a uwarunkowania genetycznego. Koty w przeciwieństwie do człowieka, nie mają ściśle ustalonego rytmu dobowego. Choć przesypiają nawet 16 godzin dziennie, to właśnie w nocy są najbardziej aktywne. Najprawdopodobniej jest to pozostałość po czasach, kiedy koty były wolnożyjącymi drapieżnikami. Gryzonie, na które polowały, są aktywne w nocy, co koty chętnie wykorzystywały w trakcie polowania.