Kot ociera się o ciebie? Wielu może się zdziwić, co to oznacza

Ocieranie się i mruczenie u kota — co oznacza?

Po przyjściu do domu kot przybiega do ciebie i zaczyna intensywnie, wręcz natarczywie ocierać się o twoją nogę? Wiele osób jest zdania, że to objaw swędzenia, a futrzak po prostu chce się podrapać. Nie jest to prawda. W ten sposób pozostawia na tobie swój zapach, dając znać innym kotom, że jesteś "jego własnością". To zachowanie jest typowe dla przedstawicieli rodziny kotowatych. W naturze tak zaznaczają swój teren. To nie jedyny powód, dla którego tak robi. Zwierzak daje ci znać, że cieszy się, że cię widzi.