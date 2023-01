Twój storczyk woła o pomoc? To jego ostatnia nadzieja

Kuracja dla storczyka. Zrób tak, a odżyje

Choć orchidea raczej nie jest bardzo wymagającą rośliną w uprawie, może się zdarzyć, że z powodu różnych czynników, będzie potrzebować dodatkowego wsparcia. Wielu wielbicieli tej rośliny uważa, że poniższa mieszanka potrafi zdziałać cuda i uratować więdnącego kwiatka. Co dokładnie należy zrobić? Wszystko, czego potrzebujemy to miska, letnia woda i... kilka kropel płynu do mycia naczyń.