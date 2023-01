Twoja skóra daje ci w kość? Sprawdź nasz przegląd dermokosmetyków do zadań specjalnych

– To zdecydowanie mój numer jeden w kosmetyczce, szczególnie w zimowym okresie, gdy skóra woła o ratunek. Stosuję go zazwyczaj dwa razy dziennie. Już po pierwszej aplikacji zauważyłam poprawę. Przede wszystkim koi podrażnienia i faktycznie przynosi ulgę. Ma dość gęstą konsystencję, ale szybko się wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnego uczucia lepkości ani białych śladów na ubraniu. Świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry atopowej ze skłonnością do swędzenia. Bardzo dobrze nawilża. Duży plus za opakowanie z pompką, która ułatwia dozowanie kosmetyku – mówi nasza wydawczyni Aleksandra Falkowska.