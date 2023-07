Twoje ogórki są gorzkie? Mogą być dwa powody

Ogórki gruntowe to jedne z najpopularniejszych warzyw. Ich uprawa jest bardzo prosta. Sadzi się je do gruntu tuż po "zimnej Zośce", a dojrzewają już na początku lipca. Zdarza się jednak, że ich smak pozostawia wiele do życzenia. Tuż po obraniu okazuje się, że są bardzo gorzkie i nie nadają się do spożycia. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśniamy.