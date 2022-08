Twoje suche włosy pokochają te odżywki

Wszystkie wybrane przez nas odżywki są polecany przez włosomaniaczki. Każdy z wybranych przez nas kosmetyków ma inny skład, ale wszystkie opierają się na naturalnych komponentach. W odżywce Mel Skin i balsamie BJO znalazłyśmy na listach składników wspólną pozycję – olej ze słodkich migdałów. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji włosów. Szczególnie tych przesuszonych, wysokoporowatych, suchych i puszących się. Wzmacnia włosy i sprawia, że są mniej podatne na łamanie. Przywraca włosom połysk i pobudza do regeneracji po zabiegach fryzjerskich. Warto szukać go w składach kosmetyków lub kupić go osobno i dodawać do serum, maski, odżywki lub stosować go bezpośrednio na włosy.