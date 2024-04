Tych gwiazd nie wyobrażamy sobie bez okularów. To nieodłączny element ich stylu

Mowa oczywiście o Johnie Lennonie, który dzięki temu oryginalnemu dodatkowi sprawiał wrażenie rozmarzonego i delikatnego w obejściu ekscentryka. Dzięki niemu okrągłe okularki stały się nieodłącznym elementem hipisowskiego stylu lat 70., lecz popularne są do dziś i nic nie wskazuje na to, by w świecie mody miały pójść w całkowitą odstawkę.