Tych rzeczy nie może zabraknąć w szafie Katarzyny Dowbor. Garść modowych inspiracji dla dojrzałych kobiet

Katarzyna Dowbor w swoich stylizacjach stawia przede wszystkim na elegancję i wygodę, co wbrew pozorom może iść ze sobą w parze w tzw. stylu smart casual. Są takie elementy garderoby, z których z pewnością nigdy by nie zrezygnowała, ponieważ z zamiłowaniem nosi je na co dzień. Zaglądamy do szafy dziennikarki, która może być źródłem inspiracji dla dojrzałych kobiet.