Tych sposobów na pakowanie drugiego śniadania unikaj. Mogą być szkodliwe dla zdrowia

Plastikowe pudełka nie są odpowiednie do wszystkiego

Jedną z metod jest wsadzanie jedzenia do plastikowych pojemników, tzw. lunchboxów. Jednak nie zawsze to tworzywo jest neutralne w kontakcie z produktami spożywczymi. Do plastikowych pudełek nie powinno się wsadzać przede wszystkim pokrojonych cytrusów i sałatek zawierających sok z cytryny czy ocet. Plastik bowiem zawiera ftalany, czyli substancje chemiczne, które reagują z produktami zawierającymi kwas. W takich opakowaniach nie powinny być również przechowywane produkty mleczne takie, jak jogurty czy twarożki. Natomiast do pudełek plastikowych można swobodnie wsadzić kanapki oraz miękkie owoce.