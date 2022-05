Tych zdjęć nie widział wcześniej nikt. To prywatne fotografie królowej Elżbiety II

Elżbieta II na prywatnych fotografiach z młodości

Profil "The Royal Family" na Facebooku opublikował niewidziane dotąd zdjęcia królowej Elżbiety II z czasów, kiedy przez swoją rodzinę była nazywana zdrobniale "Lilibet" (stąd wzięło się też imię córki księcia Harry'ego i Meghan Markle). Ciesząca się dzieciństwem, a następnie młodością, Elżbieta praktycznie na każdym ze zdjęć jest uśmiechnięta. Teraz to niestety u niej prawdziwa rzadkość. Można powiedzieć, że robi to wręcz sporadycznie.