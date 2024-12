"Tym razem jest inaczej". To jej pierwszy wywiad po zwycięstwie męża

6 listopada Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, pokonując swoją kontrkandydatkę Kamalę Harris. Trump już niedługo ponownie wprowadzi się do Białego Domu i oficjalnie zostanie 47. prezydentem USA. Jego żona, Melania Trump, po raz pierwszy udzieliła wywiadu dla Fox News po zwycięstwie.

Melania Trump zauważyła w rozmowie z Fox News, że nie uważa, aby gdziekolwiek wracała. Od 20 stycznia 2017 roku do 20 stycznia 2021 roku jako małżonka 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych mieszkała już w Białym Domu, który doskonale zna.

Przyszła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych już przygotowuje się do swojej pracy.

- Wiesz, jakich ludzi musisz zatrudnić. Więc właśnie to teraz robię. Przeprowadzam rozmowy kwalifikacyjne. Ustalam wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli zacząć pierwszego dnia - uspokoiła.

Nie odniosła się jednak do tego, czy planuje na stałe przebywać w Waszyngtonie.

- Jestem z niego bardzo dumna, z powodu jego wiedzy, nawet na temat polityki i udzielania rad swojemu ojcu. Przyprowadził (do urn - przyp. red.) tak wielu młodych ludzi. Zna swoje pokolenie - chwaliła syna Melania Trump.

- Nie sądzę, by mógł być normalnym studentem. Jego doświadczenie w college'u jest zupełnie inne niż każdego innego dziecka - podsumowała w rozmowie z Fox News.

