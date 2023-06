Tym razem przesadziła ze strojem? Zerknijcie tylko na jej nogi

Ostatnio 37-latka znowu zaprezentowała oryginalną stylizację. Do krótkiej sukienki ze skóry, zdecydowała się włożyć wysokie kozaki ze skóry węża . Ramię w ramię, obok aktorki, szedł jej ukochany, który tego samego dnia grał koncert w Londynie. Kochankowie zdecydowali się na nocny wypad do klubu, a swoimi outfitami przyciągnęli wzrok wszystkich dookoła.

Megan Fox do skórzanej stylizacji dodała jeszcze czarną kurtkę, którą zsunęła z ramion, a także małą, czarną torebkę na krótkim pasku. Jednak to wysokie buty skradły całą uwagę.

Do większości printów należy podchodzić ostrożnie, dlatego też dobrze postawić na stonowane barwy i jak najmniejszą ilość dodatków.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!