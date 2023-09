Tym sposobem obierzesz jajka w chwilę. Pomoże ci łyżka

To, co musisz zrobić, to ugotować jajka na twardo, ostudzić je i delikatnie postukać każde jajko z jednej, tej bardziej płaskiej strony. Następnie, za pomocą łyżki, podważyć skorupkę i powoli ją ściągać. Według doniesień, tym sposobem można obrać nawet dziesięć jajek w zaledwie dwie minuty. To trik, który po prostu musisz wypróbować.