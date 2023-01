Tym sposobem oszczędzisz na biustonoszach. To najprostszy sposób

Okazuje się, że nieprawidłowymi sposobami zakładania biustonosza są m.in. zakładanie go (już zapiętego) przez głowę lub od dołu przez biodra. Nieprawidłowy jest także najczęstszy sposób zakładania, czyli zapięcie biustonosza, a następnie obrócenie go. Jaki sposób według brafitterki jest więc najlepszy? Nie każdemu przypadnie on do gustu.