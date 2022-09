Nosi miseczkę 38DDD. Jeden trik sprawił, że każde ubranie leży na niej idealnie

Youtuberka radzi, by nosząc ubrania o tego typu krojach, do podtrzymania piersi użyć specjalnej taśmy do modelowania biustu. To ostatnio coraz popularniejszy zamiennik biustonoszy samonośnych. Taśmę naklejamy na oczyszczoną i wysuszoną skórę od dołu do góry - zaczynamy pod biustem i kończymy w okolicach ramion. Najlepiej według Apirl zdecydować się na taką przeznaczoną do unoszenia piersi (typu push-up) - będzie bardziej wytrzymała i lepiej poradzi sobie z ich ciężarem. By uniknąć niepotrzebnych podrażnień można wyjąć z nieużywanego stanika gąbczaste wkładki wypełniające miseczki i za ich pomocą ochronić wrażliwe okolice sutków.