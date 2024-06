Ubierać majtki w trakcie upałów czy nie? Ginekolog ma jasne zdanie

Brak bielizny zazwyczaj może być kojarzony z czymś erotycznym, jednak nie zawsze jest to główny powód, dla którego pozbywamy się np. majtek. Wiele kobiet, by poradzić sobie z wysoką temperaturą w trakcie lata, po prostu rezygnuje z noszenia tej części garderoby. To normalne, że podczas upałów staramy się nosić przewiewne i lekkie tkaniny, jednak czy brak bielizny w ciągu dnia faktycznie może przynieść korzyści?

Dzięki Mamie ginekolog niedawno zrobiło się głośno o akcji "Wietrzenie narodowe", w którym influencerka zachęca do spania bez bielizny. I chociaż brak majtek podczas pobytu we własnym łóżku sprzyja kobietom, które często doświadczają infekcji drożdżakowych pochwy czy uczucia swędzenia, to czy to samo tyczy się chodzenia po ulicy bez bielizny?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wysokie temperatury, a brak majtek

Ginekolog dr Jacek Tulimowski w rozmowie z portalem kobieta.gazeta.pl wyraźnie podkreślił, że między 30 a 50 proc. Polek cierpi z powodu przewlekłych infekcji grzybiczych. Dlatego też specjalista zwrócił uwagę, że brak majtek może być dodatkowym czynnikiem, który wpływa na zwiększone ryzyko występowania problemów zdrowotnych w miejscach intymnych. Przy braku bielizny dana osoba jest jeszcze bardziej podatna na zakażenie, to oprócz tego sama może przyczynić się do zarażenia innych.

"Jeżeli mamy na sobie ciuchy i siadamy w miejscach publicznych (na krzesłach w biurze, siedzeniach w komunikacji miejskiej, a nawet we własnym samochodzie), to te miejsca są po prostu brudne. Jest na nich pełno drobnoustrojów. Jeżeli nie mamy na sobie bariery ochronnej w postaci majtek, to niestety mają łatwiejszy dostęp do stref intymnych" - zdradził ginekolog dr Jacek Tulimowski na łamach portalu kobieta.gazeta.pl.

Zobacz także : Lekarze ostrzegają. Proszą o rezygnację z majtek dla zdrowia

W trakcie upałów sięgaj po odpowiednią bieliznę

Podczas wyboru bielizny, niezależnie od pory roku, nie należy kierować się wyłącznie estetyką. Ginekolodzy podkreślają, że najważniejsza jest jakość i wygoda. Bielizna powinna być wykonana z naturalnej bawełny, a nie ze sztucznych materiałów, które mogą podrażniać skórę. Lepiej sięgać po jasną bieliznę, niż tę barwioną, ponieważ ciemne barwniki zwiększają ryzyko kontaktowego zapalenia sromu i wpływają na wygląd skóry.

Ważne jest także czy do prania używajmy delikatnych proszków, najlepiej tych przeznaczonych dla dzieci. Odpowiednie środki mają wpływ na zwiększenie infekcji lub ich brak. Warto więc unikać płynów zmiękczających, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się bakterii.

Kolejną ważną rzeczą jest wybór wkładek higienicznych, które powinny być cienkie i nie posiadać żadnych dodatków zapachowych. Warto wybierać te, które są wykonane z naturalnych materiałów.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.