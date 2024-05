Najgorsze majtki. Ginekolożka nie chce ich widzieć u pacjentek

Jedni lubią spać w ciepłych piżamach, inni są zdecydowanymi zwolennikami spania nago. Wiele kobiet wybiera koszule nocne, do których zakłada majtki. Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy lepiej zakładać na noc bieliznę, czy też nie, jednak w niektórych przypadkach rezygnacja z niej może okazać się korzystna dla zdrowia.

Eksperci nie podają jednoznacznej odpowiedzi, która opcja jest lepsza dla zdrowia: spanie w bieliźnie czy bez. Wszystko zależy od upodobań oraz np. stanu zdrowia. Niektórzy przychylają się bardziej do drugiej opcji, szczególnie jeśli kobieta ma skłonności do infekcji i podrażnień intymnych.

W ciemnych i wilgotnych miejscach łatwiej rozmnażają się bakterie i drożdże, dlatego jeśli przez cały dzień nosi się bieliznę i obcisłe spodnie, nocą warto się zastanowić nad jej ściągnięciem, by zapewnić okolicom intymnym swobodny dostęp do powietrza.

Jasne zdanie na ten temat ma ginekolożka Barbara Karyta. W rozmowie z Medonetem zaapelowała, by kobiety w ogóle unikały ciasnych ubrań i wybierały bieliznę z naturalnych tkanin. - Oddychający materiał zapewni to, że okolice intymne pozostaną suche, zapobiegniemy też przegrzaniu i spoceniu - podkreśliła.

