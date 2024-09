Ubierz życie w to, co cenne. Czerwona, pełna emocji stylizacja mocnym akcentem nowej kampanii marki ANSWEAR

Najnowsza kolekcja ANSWEAR to idealny przykład tego, jak można wyrazić siebie poprzez staranne dobranie ubrań i dodatków. Została stworzona jako nośnik emocji wyrażanych na różne sposoby, między innymi za pomocą codziennych stylizacji tworzonych z pasją, ale też w odniesieniu do własnych uczuć i wspomnień.

Czerwień – kolor, który mówi najgłośniej

Czerwony kolor jak żaden inny zapada w pamięć, a kobiety w czerwonych sukienkach nie bez powodu są postrzegane jako odważne, pewne siebie, stanowcze i niezależne. Idą przez świat z mocą i siłą, która może wynikać tylko z kobiecości.

Czerwona kreacja Fatimy Brunengo, aktorki i modelki, najlepiej oddaje ducha kampanii Answear.com. Barwa symbolizująca pasję i żywiołowość jak żadna inna sprawdza się w jesiennych stylizacjach. Z jednej strony jak najbardziej należy do palety barw jesieni, z drugiej – przełamuje utarte schematy każące tworzyć jesienny look w dekadenckiej odsłonie. Stylizacja na bazie czerwieni najdobitniej zaprezentuje to, co głęboko ukryte. Płynącą z kobiecego wnętrza siłę i pasję, energię i wyzwanie rzucone światu.

Czerwień ma różne odcienie, ale wszystkie łączy jedno – wyrazisty charakter i wyjątkowo mocna energia. Jesienne stroje w czerwonej barwie to symbol ekspresji, ale i wspomnienie tego wszystkiego, co ważne i dobre.

© materiały partnera

Emocje, które możesz wyrazić na różne sposoby

Czerwień to najważniejszy akcent kolorystyczny kampanii Answear. Wyróżnik, który aż kipi energią, sukcesem, pewnością siebie i chęcią sięgania do gwiazd. Jednak marka nie skupiła się tylko na czerwieni, proponując także inne kolory, które idealnie nadają się do odwzorowywania emocji.

Odcienie brązu i beżu w połączeniu z ciemną zielenią są synonimami harmonii i spokoju, odzwierciedlają życiowe uporządkowanie w bezpieczniej przystani.

Ciepłe odcienie żółci i pomarańczy niosą zadowolenie z życia, symbolizują stabilizację. Doskonale sprawdzają się jako tło lub dodatki w jesiennych stylizacjach.

Nie tylko kolory się liczą. W wyrażaniu siebie poprzez ubranie ważne są również tkaniny, tekstury i dodatki. Puszyste futerka traktowane jako stylowe wykończenie dla płaszczów, miękkie wełniane tkaniny, naturalne lub syntetyczne skóry są idealnym wyborem na chłodne dni. Już sam ich wygląd tworzy wizualne wrażenie komfortu, który rzeczywiście dają.

Jesienna kolekcja Answear.com przyciąga wzrok starannie wyselekcjonowanymi propozycjami od najlepszych światowych marek. Jej motywem przewodnim jest ekspresja w wyrażaniu siebie i swoich emocji, ale też przywoływaniu wspomnień zaklętych w kolorach i tkaninach.

Jesienna kolekcja Answear © materiały partnera

Ubierz życie w to, co cenne – wyraź siebie z Answear

Hasło kampanii brzmi: "Ubierz życie w to, co cenne". A czy jest coś cenniejszego niż wspomnienia i powiązanie z nimi emocje, odczucia, zapachy? Ich nie da się przeliczyć na pieniądze, ale można w każdej chwili wywołać odpowiednią stylizacją. Z Answear.com to proste. Daj się oczarować najnowszej kolekcji i przekonaj się sama, że emocje mają wiele odcieni. Ty jesteś malarką, która je starannie dobiera, miesza i z dumą prezentuje światu. Dzięki temu jesienny look jest odzwierciedleniem najpiękniejszych przeżyć minionego sezonu.

Najnowsza kolekcja Answear.com to przede wszystkim wyraz uwielbienia dla kobiecości w jej najlepszym wydaniu, propozycja dla kobiet, które chcą, być ich codzienny ubiór był odzwierciedleniem emocji i nastroju, ale też w subtelny sposób podkreślał zdobytą pozycję, pewność siebie i chęć sięgania po więcej.

© materiały partnera

Ostateczne jednak to nie ubrania są bohaterami tego sezonu, lecz kobiety, które je noszą, dlatego ANSWEAR oferuje tylko takie propozycje, które pozwolą się wyróżnić, ale też podkreślą urodę i piękno ukryte w każdej kobiecie.

Nieprzypadkowo miejscem realizacji kampanii "Ubierz życie w to, co cenne" została Lizbona. Praca tutaj to marzenie każdego fotografa, a uzyskane efekty najlepiej oddają zmysłowość i ducha kampanii – ubranie to nie strój, to wyraz osobowości.

Ubierz życie w to co cenne | Reklama Answear AW'24 | 30"

Answear.com – tylko starannie wyselekcjonowane propozycje

Marka ANSWEAR to sklep internetowy Answear.com oraz Answear Concept Store – jedyny sklep stacjonarny znajdujący się w Warszawie. W jednym i drugim można znaleźć tylko to, co najlepsze. Z miłości do piękna, stylu i ponadczasowości wyselekcjonowano prawdziwe perełki od najlepszych marek – ich wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość, styl i dyskretna elegancja, której nie trzeba podkreślać nadmiarem biżuterii i dodatków.

Materiał sponsorowany przez Answear.com