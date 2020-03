Ubóstwo menstruacyjne. Szkocja wprowadzi darmowe podpaski i tampony

Szkocja, jako pierwszy kraj na świecie podjęła rewolucyjne kroki, mające zwalczyć problem ubóstwa menstruacyjnego.

Ubóstwo menstruacyjne to kwestia, która budzi obecnie wiele kontrowersji. W XXI wieku trudno bowiem uwierzyć, że kobiety mogą mieć ograniczony dostęp do artykułów higienicznych. Problem jednak istnieje i dotyczy nie tylko krajów Trzeciego Świata, a wg badań WHO I UNCEF-u boryka się z nim około 500 mln kobiet na świecie.