Ubranie o wielu obliczach. Body do spódnicy, spodni i sypialni

Kobiece, koronkowe body noszone na co dzień wymaga odpowiedniej bielizny. Pod body wybieramy całkowicie niewidoczną, dobraną pod kolor lub… w ogóle jej nie wkładamy. Aby uniknąć wpadki, zwracajmy uwagę na to, czy nasz strój nie jest zbyt wyzywający oraz na to, co znajduje się pod body. Nieodpowiednia lub źle dobrana bielizna to w tym przypadku duży błąd. Jeśli pokazujemy zarys biustonosza świadomie, efekt będzie bardzo zmysłowy. Jeśli jednak bielizna odznacza się pod delikatną tkaniną ubrań, a w ogóle tego nie planowałyśmy – wpadka gotowa.