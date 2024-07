Uciekła z zakonu. Mówi, o zakazanym słowie i zbliżeniach z duchownymi

Beata przez 12 lat była zakonnicą. Zdecydowała się opuścić zakon po śmierci ojca. Od tego czasu przeniosła się do Włoch i nie myśli o powrocie do Polski. Mówienie o przeszłości traktuje jako "część swojej terapii". Kobieta przyznaje, że z zakonem ma związanych wiele bolesnych wspomnień, głównie tych, które dotyczą samotności oraz rygorystycznych reguł narzuconych przez siostry przełożone.

W rozmowie z Onetem była zakonnica zdradziła, że po śmierci ojca nie mogła w ciszy przeżyć jego straty, gdyż siostra przełożona zmusiła ją do pracy. "Nie dała mi nawet chwili na to, żebym mogła jakoś w ciszy i skupieniu pomodlić się za tatę, poradzić sobie z moim smutkiem (...) zamiast choćby pozwolić pojechać do mamy, zadzwonić do bliskich, to przelało szalę mojej goryczy i rozczarowania". Po ucieczce z zakonu zdecydowała się głośno mówić, co działo się za jego murami.