Poszła do ginekolożki-zakonnicy. Oto co usłyszała na wizycie

Gruszczyńska postanowiła zapytać też lekarkę o swoją będącą w spektrum autyzmu kuzynkę, która skarży się na bolesne miesiączki, jednak boi się dotyku i przez to nie poszła do lekarza. Siostra nie odesłała jej z kwitkiem i zaproponowała, że może dziewczynę zbadać. Zasugerowała też zioła, które mogą pomóc.

Przyznała też, że choć nie można u ginekolożki-zakonnicy otrzymać np. recepty na antykoncepcję, zalicza wizytę do udanych, a samą siostrę oceniła, jako "ciepłą i wnikliwą" lekarkę. "Nie dziwią mnie więc dobre opinie w internecie, bo siostra Milej jest po prostu bardzo ciepłą osobą, która potrafi przekonać do siebie nawet tych nieprzekonanych, do których i ja należę" - podsumowała.