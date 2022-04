Uczą Ukrainki polskiego. Zdradziły, jak wygląda nauka

- Są to głównie kobiety w wieku 30-40 lat, mocno zmotywowane, by nauczyć się języka polskiego, trochę też traktujące te lekcje jako sposób na oderwanie się od myśli związanych z wojną. Motywujące dla nich jest też to, że nawet w wieku dorosłym mogą jeszcze wrócić do ławki szkolnej i się czegoś nauczyć, niejako wejść w nową rolę na dojrzałe lata. Na przykład taka prababcia, babcia i wnuczka z tej samej rodziny, wszystkie trzy chłonne wiedzy. Albo dwie inne panie z Charkowa, które powiedziały, że czują się u nas jak u siebie, bo nawet bloki są podobne, a ludzie ciepli i życzliwi. Jest też kilku 16-latków. Zauważyłam, że mają bardzo smutne oczy, takie przygaszone. Niestety szybko musiały wydorośleć, z dala od swoich znajomych i jest to dla nich bardzo trudne. Jedna dziewczynka podeszła do mnie po lekcji i powiedziała, że chciałaby pójść do polskiej szkoły i czy mogę jej w tym pomóc – wzrusza się wolontariuszka.