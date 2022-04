"Mieszkanie za pracę". Ukrainki jeszcze bardziej zagrożone wyzyskiem

"Jesteś tu nikim"

Oksana znalazła pracę u starszej, powszechnie szanowanej kobiety. Emerytka sprawiała sympatyczne wrażenie i wydawało się, że dobrze traktuje pracownicę. Ukrainka twierdziła jednak, że wszystko to jest na pokaz. Żaliła się Rusłanie, że dłużej już nie wytrzyma. Ta nie mogła uwierzyć w jej opowieści. Postanowiła sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. Poprosiła Oksanę, by do niej zadzwoniła, a telefon schowała do kieszeni.