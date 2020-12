Uczciwa seniorka ze Śląska. Oddała na posterunek znalezione pieniądze

Do niecodziennego zdarzenia doszło w miejscowości Kalety. Przejeżdżająca na rowerze pani Danuta zauważyła na chodniku plik banknotów w banderolach. Kobieta schowała gotówkę do torebki i zadzwoniła do córki, aby poradzić się, co zrobić dalej. W końcu udała się na policję i przekazała odnalezione pieniądze.