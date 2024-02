"Bunia" nie żyje. Wnuk pożegnał gwiazdę "Gogglebox"

Pod postem posypały się słowa współczucia. "Całuję cię mocno. Babcia była naj..." – skomentowała Dagmara Kaźmierska. "Relacja babci z wnukiem to coś nie do powtórzenia, kiedy ta relacja zostaje przerwana, to już nic nie jest takie samo... 5 lat temu, dokładnie 10 lutego, również odeszła moja babunia. Trzymaj się" – napisał jeden z internautów.