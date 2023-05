Izabela Zeiske pochwaliła się domem. O takim ogrodzie marzy wielu

Zeiske postawiła na jasne kolory i proste formy. W kuchni w oczy rzuca się wyeksponowana w jednej z przeszklonych szafek porcelana. Z kolei w łazience na uwagę zasługuje duże, okrągłe lustro, które wyraźnie przypadło do gustu pani domu, a także złota armatura. W salonie króluje za to zgaszony róż, a tapicerowane meble zachęcają do wypoczynku.